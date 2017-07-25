Гулявший по Владивостоку тигр Владик начал охоту в нацпарке "Бикин"

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Тигр Владик, гулявший по Владивостоку и выпущенный после реабилитации в нацпарке "Бикин" в Приморье, освоился на новом месте, переплыл реку Бикин и "пировал", добыв лося, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Тигра заметили во Владивостоке в конце октября 2016. По мнению специалистов, хищник мог оказаться тем же зверем, который в начале октября был замечен в Артеме. Тигра поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили я в центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбирали с помощью голосования. В середине мая его выпустили в нацпарке "Бикин" в Приморье.

"Тигр Владик уникален во многом, и после выпуска он повёл себя нестандартно, вернее не так, как ранее выпускавшиеся самцы тигров. Самое главное, что он держится в отдалении от людей и добывает себе пищу… Владик в своих путешествиях поднимается на высоты до 700 метров над уровнем моря", – говорит директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Из данных, полученных опергруппой, можно сделать выводы, что тигр Владик скрал молодого лося и на протяжении 10 дней пировал. Это хорошая новость. Тигр… не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации. От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Мы уверены, что тигр нашел свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке", — отметил директор "Бикина" Алексей Кудрявцев.

По его словам, решено сделать Владика одним из символов нацпарка. В социальных сетях и на сайте "Бикина", который сейчас разрабатывается, будет вестись блог от имени тигра.

Сегодня в нацпарке "Бикин" зафиксировано 10 тигров: пять самцов и пять самок.