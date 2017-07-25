ВТБ24 в Приморье выплатил вкладчикам "Югры" более половины возмещения

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Банк ВТБ24 выплатил 600 миллионов рублей вкладчикам "Югры" в Приморье – свыше половины общей суммы возмещения в регионе, сообщает пресс-служба банка.

"В Приморском крае ВТБ24 на 24 июля выплатил более половины страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" — 600 миллионов рублей из 1,1 миллиарда рублей. С 20 июля за выплатами в отделения банка во Владивостоке обратились более 600 человек", — говорится в сообщении.

ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Тем не менее, выбранные банки-агенты 20 июля начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения, которые станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.