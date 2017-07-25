На Камчатке состоится массовое восхождение на Авачинский вулкан

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Массовое восхождение на действующий Авачинский вулкан на Камчатке пройдет в августе в рамках краевого праздника — Дня вулкана, сообщает правительство региона.

"Программа праздника на площадке Авачинского вулкана рассчитана на три дня. Заезд организаторов и участников намечен на 11 августа. В этот день состоится инструктаж, пройдут тематические презентации о камчатских вулканах, об истории восхождения на исполины. Массовое восхождение на Авачу начнется 12 августа в 07.00 (22.00 мск 11 августа)", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС обследуют дистанцию перед массовым стартом и будут весь день дежурить на склоне.

В рамках праздника за час до массового восхождения состоится скоростной забег чемпионата Камчатки по альпинизму в дисциплине скайраннинг. В программу Дня вулкана также включены полевой поход на экструзию "Верблюд" с вулканологами и конкурсы. Кроме того, 13 августа на вулкане пройдет чемпионат края по скайраннингу "Вертикальный километр".

Район Авачинского перевала входит в границы природного парка "Вулканы Камчатки" и имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения.