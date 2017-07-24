Бастрыкин призвал ужесточить контроль над мигрантами в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступает за ужесточение контроля миграционных потоков в России.

"Учитывая, что вербовщики террористической организации "Исламское государство"* целенаправленно используют среду мигрантов для радикализации не сумевших адаптироваться в России граждан ближнего зарубежья, стремятся создать так называемые "спящие" ячейки, которые можно мобилизовать на теракты, думаю, что необходимо принять комплексные меры, в том числе законодательного характера, для ужесточения контроля миграционных потоков", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете" накануне Дня сотрудника органов следствия.

По его словам, назрел вопрос о кодифицировании миграционного законодательства, где требуется указать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, четко определив порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

"Здесь же необходимо закрепить порядок взаимодействия всех правоохранительных органов по пресечению незаконной миграции, что позволит осуществлять более результативный миграционный контроль", — отметил глава СК.

* Террористическая организация, запрещенная в России.