Орловские рысаки из Поморья примут участие в московских скачках

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июл — РИА Новости. Два орловских рысака из города Вельска Архангельской области осенью 2017 года примут участие в скачках на Московском ипподроме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Скачки пройдут 7 октября на ипподроме в Раменках. Скачки состоятся на приз работников сельского хозяйства "Золотая осень". Участие в этих скачках престижно для региона и выбраны две самых перспективных по ряду критериев лошади.

"Хорошевский конезавод — это настоящая гордость Поморья. Нам удалось сохранить конюшню, которая смогла увеличить поголовье с 20 до 146 лошадей, и возродить традиции конноспортивных соревнований. Мы рады, что два орловских русака примут участие в московских скачках осенью", — цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Глава региона подчеркнул, что одна из задач Хорошевского коневодческого комбината, расположенного в Вельском районе Архангельской области — улучшение показателей племенных лошадей.

Хорошевский коневодческий комплекс возрождает традиции Архангельской государственной конюшни, созданной в 1943 году и занимавшейся разведением орловских и русских рысаков, а также русских и владимирских тяжеловозов. Предприятие, пришедшее в постсоветские годы в упадок, удалось сохранить по инициативе губернатора региона. Так, в 2013 году конюшни были переданы из федеральной в областную собственность, а затем — агрофирме "Вельская".

По данным пресс-служба, на Хорошевском коневодческом комбинате в Вельском районе содержится 146 лошадей, в том числе 16 племенных жеребцов и 44 племенных кобылы четырёх пород. Из них 66 голов — орловские рысаки. Это универсальная порода лошадей, которая используется как в работе в упряжи, так и под седлом. Сегодня её разведением в России занимаются считанные коневодческие хозяйства.

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