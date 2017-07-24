Молодежный форум "Энергия-2017" на Тамбовщине соберет более 200 человек

ТАМБОВ, 24 июл — РИА Новости. Более 200 молодых людей из всех районов Тамбовской области смогут в рамках форума "Энергия-2017" попробовать свои силы в разработке и продвижении социальных проектов, направленных на развитие сельских территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Образовательный молодежный форум "Энергия-2017" будет проходить в селе Подоскляй Рассказовского района с 27 по 31 июля. В нем примут участие более 200 человек из разных территорий региона. Форум станет одним из главных событий проекта "Центр поддержки сельской молодежи "Энергия-68", который был поддержан президентским грантом. Главная цель проекта и форума — привлечь как можно больше молодежи из "глубинки" к участию в развитии своих населенных пунктов. Помогут им в этом различные тренинги, мастер-классы, деловые игры и встречи с экспертами.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин активно поддерживает молодёжь. В этом мы видим актуальность нашего форума.

Молодое поколение из сел уезжает, это общероссийская тенденция. Наша задача активно работать с теми, кто остался, чтобы остановить этот процесс. Мы должны показать, что каждая малая территория уникальна по своему, что перспективы у молодых людей есть и на селе, и в малых городах, что их идеи могут вырасти в большие проекты и получить поддержку региональной и федеральной власти", — цитирует пресс-служба координатора проекта "Центр поддержки сельской молодежи "Энергия-68"" Михаила Прудникова.

В пресс-службе добавили, что участников форума ждет насыщенная образовательная программа. Его посетят эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Крыма. Основной акцент будет сделан на социальное проектирование. По итогам состоится защита разработанных проектов, лучшие из которых войдут в региональный пул банка молодежных проектов и получат поддержку.

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