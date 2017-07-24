Сотня лучших. Toyota Corolla и другие самые популярные автомобили в мире

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Toyota Corolla набирает обороты, Volkswagen Golf теряет клиентов, а в тройке самых популярных автомобилей 2017 года красуется огромный американский пикап. Аналитическое агентство Focus2move проанализировало данные о продажах за первые пять месяцев 2017 года и составило рейтинг самых востребованных машин в мире.
Бестселлеры
Тренд на экологичность и повсеместный отказ от личной машины в западных странах пока не способны поколебать позиции автопроизводителей. Продажи автомобилей в мире выросли на 4%. И чаще всего, согласно статистике, покупатели выбирают Toyota Corolla. Результат, мягко говоря, предсказуем. Эта модель существует с 1966 года, а впервые "Королла" поднялась на первую строчку мирового рейтинга еще в 1997 году. С тех пор она ни разу не уступала это место ни одной другой машине.
И, кажется, что не уступит еще долго, ведь разница между первым и вторым местом составляет более чем сто тысяч машин. Именно с таким отрывом на ступеньку ниже смог "въехать" большой американский пикап Ford F-Series. Он также рекордсмен и 40 раз завоевывал звание самого продаваемого автомобиля в США, причем 35 последних лет становился бестселлером у себя на родине непрерывно. F-Series продается только в Северной Америке и своей популярностью обязан не всему миру, а только лишь жителям Штатов и Канады. Пикапы там так популярны, что в рейтинге мы еще не один раз встретим сугубо американские машины такого типа: Ram (10-е место) и Chevrolet Silverado (13-е место).
Третья строчка досталась Volkswagen Golf, но для немецкого "ветерана" наступили темные дни. Мировые продажи модели падают с катастрофической скоростью: в 2017 году было продано на 45 тысяч машин меньше, чем в прошлом. В России эта модель и вовсе больше не продается. Похоже, что третье место глобального списка лидеров скоро будет занято другим автомобилем.
Самые желанные на планете
Весьма вероятно, новым "бронзовым призером" станет кроссовер. Этот сегмент растет как на дрожжах, а в Китае, где сконцентрирована почти треть покупателей новых машин в мире, кроссоверы выбирают три четверти клиентов.
Самым популярным автомобилем этого типа для города и для бездорожья стала Honda CR-V. На втором месте еще одна японская модель — Toyota RAV4, а за ней — "европеец" Volkswagen Tiguan. Примечательно, что все три вошли в Топ-10 самых популярных машин мира, а единственное новое название в нынешнем рейтинге Focus2move — Toyota C-HR. И это тоже кроссовер, разместившийся на 65-й строчке.
Кто здесь?
Среди сотни мировых бестселлеров не встретишь ни одной Lada, но другие популярные у россиян модели попадаются с завидной регулярностью. Например, Kia Rio занимает 70-ю позицию, а Hyundai Solaris (на большинстве рынков он называется Accent) на 96-м месте. Востребованная среди россиян Skoda Octavia неплохо чувствует себя и в других странах (27-е место в мире), как и Kia Sportage, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и X-Trail. Volkswagen Polo у нас только седан, а в Европе — только хэтчбек, но совокупно эта модель "напродавалась" на седьмое место в рейтинге.
Чтобы понять масштабы мировых продаж, достаточно взглянуть на Toyota Camry: за первые пять месяцев 2017 года в мире продано почти 250 тысяч седанов, а в России — около 11 тысяч, то есть 4,4%. Renault Duster и Logan, Skoda Rapid и Datsun on-DO, Renault Sandero и Hyundai Creta востребованы россиянами, но в мировом рейтинге таких названий не встречается. Зато есть много неизвестных нам: Wuling Hongguang, Volkswagen Lavida и Sagitar, GAC Trumpchi GS4 и так далее. Все эти автомобили продаются только в Китае, и клиентов в Поднебесной так много, что каждому из них досталось место в рейтинге.