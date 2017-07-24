Сотня лучших. Toyota Corolla и другие самые популярные автомобили в мире

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Toyota Corolla набирает обороты, Volkswagen Golf теряет клиентов, а в тройке самых популярных автомобилей 2017 года красуется огромный американский пикап. Аналитическое агентство Focus2move проанализировало данные о продажах за первые пять месяцев 2017 года и составило рейтинг самых востребованных машин в мире.

Бестселлеры

Тренд на экологичность и повсеместный отказ от личной машины в западных странах пока не способны поколебать позиции автопроизводителей. Продажи автомобилей в мире выросли на 4%. И чаще всего, согласно статистике, покупатели выбирают Toyota Corolla. Результат, мягко говоря, предсказуем. Эта модель существует с 1966 года, а впервые "Королла" поднялась на первую строчку мирового рейтинга еще в 1997 году. С тех пор она ни разу не уступала это место ни одной другой машине.

И, кажется, что не уступит еще долго, ведь разница между первым и вторым местом составляет более чем сто тысяч машин. Именно с таким отрывом на ступеньку ниже смог "въехать" большой американский пикап Ford F-Series. Он также рекордсмен и 40 раз завоевывал звание самого продаваемого автомобиля в США, причем 35 последних лет становился бестселлером у себя на родине непрерывно. F-Series продается только в Северной Америке и своей популярностью обязан не всему миру, а только лишь жителям Штатов и Канады. Пикапы там так популярны, что в рейтинге мы еще не один раз встретим сугубо американские машины такого типа: Ram (10-е место) и Chevrolet Silverado (13-е место).

© Фото : Ford Motor Company Автомобиль Ford F-150 © Фото : Ford Motor Company Автомобиль Ford F-150

Третья строчка досталась Volkswagen Golf, но для немецкого "ветерана" наступили темные дни. Мировые продажи модели падают с катастрофической скоростью: в 2017 году было продано на 45 тысяч машин меньше, чем в прошлом. В России эта модель и вовсе больше не продается. Похоже, что третье место глобального списка лидеров скоро будет занято другим автомобилем.

Самые популярные автомобили в мире Самые популярные автомобили в мире

Самые желанные на планете

Весьма вероятно, новым "бронзовым призером" станет кроссовер. Этот сегмент растет как на дрожжах, а в Китае, где сконцентрирована почти треть покупателей новых машин в мире, кроссоверы выбирают три четверти клиентов.

Самым популярным автомобилем этого типа для города и для бездорожья стала Honda CR-V. На втором месте еще одна японская модель — Toyota RAV4, а за ней — "европеец" Volkswagen Tiguan. Примечательно, что все три вошли в Топ-10 самых популярных машин мира, а единственное новое название в нынешнем рейтинге Focus2move — Toyota C-HR. И это тоже кроссовер, разместившийся на 65-й строчке.

Самые популярные кроссоверы в мире Самые популярные кроссоверы в мире

Кто здесь?

Среди сотни мировых бестселлеров не встретишь ни одной Lada, но другие популярные у россиян модели попадаются с завидной регулярностью. Например, Kia Rio занимает 70-ю позицию, а Hyundai Solaris (на большинстве рынков он называется Accent) на 96-м месте. Востребованная среди россиян Skoda Octavia неплохо чувствует себя и в других странах (27-е место в мире), как и Kia Sportage, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и X-Trail. Volkswagen Polo у нас только седан, а в Европе — только хэтчбек, но совокупно эта модель "напродавалась" на седьмое место в рейтинге.

Чтобы понять масштабы мировых продаж, достаточно взглянуть на Toyota Camry: за первые пять месяцев 2017 года в мире продано почти 250 тысяч седанов, а в России — около 11 тысяч, то есть 4,4%. Renault Duster и Logan, Skoda Rapid и Datsun on-DO, Renault Sandero и Hyundai Creta востребованы россиянами, но в мировом рейтинге таких названий не встречается. Зато есть много неизвестных нам: Wuling Hongguang, Volkswagen Lavida и Sagitar, GAC Trumpchi GS4 и так далее. Все эти автомобили продаются только в Китае, и клиентов в Поднебесной так много, что каждому из них досталось место в рейтинге.