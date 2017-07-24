Участники форума ЕР утвердили резолюцию по благоустройству городской среды

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Участники партийного форума "Единой России" "Городская среда" утвердили резолюцию по совершенствованию мероприятий по благоустройству городской среды, в которую вошло 31 предложение.

Изменения законодательства и выделение субсидий

Так, единороссы предлагают совместно с Минстроем подготовить предложения по условиям предоставления субсидий на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2018 году, установления, в том числе на федеральном уровне, предельного размера доли финансового участия граждан в благоустройстве дворовых территорий.

"Совместно с министерством финансов РФ при формировании федерального бюджета на 2018–2020 годы предусмотреть выделение субсидий субъектам на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, в том числе предусмотрев дополнительное выделение средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах в рамках проекта "Парки малых городов", — говорится в документе.

Также в партии считают необходимым совместно с Минстроем РФ и Единым институтом развития в жилищной сфере подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на создание и внедрение современных правил и стандартов благоустройства территорий поселений.

"Рекомендовать фракции "Единая Россия" в Государственной думе при формировании федерального бюджета на 2018–2020 годы поддержать выделение субсидий субъектам РФ в рамках федеральных партийных проектов "Городская среда", "Парки малых городов" на реализацию целей и задач проекта", — говорится в резолюции.

Типовые проекты, дизайн-конкурсы, главные архитекторы и вовлечение бизнеса

В числе прочего участники форума решили совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере разработать и внедрить механизмы проведения творческих архитектурных конкурсов на дизайн-проекты особо значимых объектов и территорий.

Также предлагается создавать проекты благоустройства с обязательным участием архитекторов, прохождением внешней профессиональной экспертной оценки проекта, а также внедрять дизайн-коды фасадов и вывесок в муниципалитетах, обратив особое внимание на исторические центры городов.

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ участники мероприятия рекомендовали активизировать процесс вовлечения представителей бизнеса и студенческих объединений, молодых архитекторов, выпускников соответствующих вузов в реализацию проектов благоустройства.

Кроме того, единороссы считают важным внедрить на уровне муниципалитетов типовые проекты благоустройства дворовых территорий, а также рассмотреть вопрос о введении должностей главных архитекторов субъектов РФ и установлении их подчиненности непосредственно высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа власти) субъекта.

"Это не означает, что это финальная версия. Если (есть) какие-то предложения, дополнения, разумные идеи, все это можно передать. Но я думаю, что этот проект, его можно было бы принять сейчас за основу и поручить его в двухнедельный срок организационному комитету доработать с учетом поступивших предложений", — сказал премьер-министр РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума.