АРХАНГЕЛЬСК, 24 июл — РИА Новости. Двадцать шестая областная выставка "Животноводство Поморья" прошла в Вельске, свои достижения в области племенного животноводства аграрии Архангельской области представляют раз в два года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В выставке участвовали 12 сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств и личных подворий Вельского, Устьянского, Холмогорского, Няндомского и Котласского районов. На выставке были продемонстрированы современная сельскохозяйственная техника, доильное оборудование, кормовые добавки.

"Сегодня Архангельская область — в тройке лидеров в стране по надоям, у нас есть успехи и по ряду других показателей. Наши сельхозпроизводители выполняют важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, и их работа заслуживает самых высоких оценок", — приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Игорь Орлов.

По данным пресс-службы, племенная база животноводства Поморья — это четыре племзавода и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота, один племрепродуктор по разведению орловских рысаков, а также генофондная ферма по разведению мезенской породы лошадей.

Одним из приоритетных направлений в регионе является развитие молочного скотоводства.

"Племенной работе в регионе уделяется большое внимание. У нас введены новые лаборатории для проверки качества молочной продукции по различным показателям. По ним можно оценить, какие породы коров требуют воспроизводства для повышения надоев", — цитирует пресс-служба министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

По ее словам, региональное правительство оказывает сельхозпроизводителям всю необходимую финансовую и методологическую помощь для решения ключевых задач сохранения поголовья скота, увеличения надоев и обеспечения населения качественной продукцией.

Продукция архангельских сельхозпроизводителей пользуется большим спросом как в области, так и в других регионах. В 2016 году племенные хозяйства Поморья реализовали 680 коров и быков, в том числе более трети — в Вологодскую и Московскую области, а также в республику Саха (Якутия).

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