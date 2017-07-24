Медведев: благоустройством городов в основном должно заниматься государство

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Жители могут участвовать в проектах благоустройства своего города, но основная нагрузка должна лечь на государство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Все-таки основной вклад должно на себя взять государство и в случае необходимости – бизнес, создавая государственно-частное партнерство. Вклад же людей, которые живут на конкретной территории, должен быть очень разумным. Если хотите, он должен быть минимально необходимым, просто для того, чтобы люди чувствовали себя хозяевами на территории. В противном случае мы просто отпугнем наших жителей, наших горожан, они подумают, что государство решило переложить на них все тяготы благоустройства дворов", — сказал Медведев на форуме "Единой России" "Городская среда".

Российский премьер отметил, что граждане могут лично участвовать в реализации проектов благоустройства, но важно не допускать перегибов. По его словам, благоустройство городской среды будет идти под общественным контролем.

Медведев попросил руководителей субъектов установить такие пропорции, которые будут разумными и стимулировать привлечение граждан к этой работе "или деньгами, или трудовым участием".