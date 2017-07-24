Медведев рассказал о господдержке благоустройства городов

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Средства на государственную поддержку благоустройства городов должны быть предусмотрены в трехлетнем бюджете, в 2018 году объем финансирования останется без изменений, заявил председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я считаю, что средства на государственную поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете", — сказал Медведев на партийном форуме "Городская среда".

Он также предложил в 2018 году с учетом текущей экономической ситуации сохранить такой же объем господдержки благоустройства, как и в 2017 году.

"Но если говорить уже совсем честно, я уже такое поручение дал – сохранить в полном объеме", — отметил Медведев.

Премьер заверил, что благоустройство городской среды будет идти под общественным контролем, а каждый регион сам определится, какие возможности могут быть предоставлены собственникам имущества, которые смогут самостоятельно заниматься благоустройством, либо внести средства, чтобы частично оплатить такие работы.