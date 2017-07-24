Замгубернатора Челябинской области ответил на критику со стороны МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов ответил на критику, высказанную руководителем Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергеем Диденко в связи с гибелью при пожаре в Пластовском районе Южного Урала четырех детей.

Как сообщалось ранее, пожар в частном доме в деревне Верхняя Кабанка Пластовского района произошел в ночь на воскресенье. Во время пожара в доме находился мужчина с тремя дочерьми и племянницей. Спасти удалось только мужчину, он госпитализирован. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Глава СРЦ МЧС Сергей Диденко обвинил власти региона в отсутствии системы "профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения".

"Руководство Сибирского регионального центра МЧС в лице генерал-лейтенанта Сергея Диденко не в первый раз берет на себя несвойственные функции прокурора, судьи и следователя одновременно, при этом не утруждая себя фактами. Заявления о том, что рекомендации генерала Диденко могли бы предотвратить трагедию, отдают демагогией, так как они не опираются на существующее законодательство Российской Федерации, включая Бюджетный кодекс", — приводятся слова Климова в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области, поступившем в РИА Новости.

По словам Климова, в деревне Верхняя Кабанка предусмотренные законом первичные меры пожарной безопасности соблюдались.

"С семьей, где произошла трагедия, в феврале текущего года под роспись проводился пожарный инструктаж. Главой поселения меры пожарной безопасности доводятся до сельчан на сходах дважды в год. В домах, где живут многодетные малообеспеченные семьи, установлено четыре пожарных датчика-извещателя. Семья, где произошла трагедия, по факту – благополучная, с высоким уровнем дохода. Люди приехали из Казахстана, купили дом в 2015 году и в настоящее время оформляли российское гражданство. Видимо, до электропроводки просто не дошли руки", — уточнил Климов.

По данным пресс-службы регионального правительства, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь всем пострадавшим в размере 100 тысяч рублей на человека, а также "найти реальные механизмы профилактики вопросов, связанных с электропроводкой и прочими аналогичными неисправностями, которые можно реализовать в рамках наших полномочий".