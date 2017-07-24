Депутат рассказал, от чего должна зависеть реновация в регионах

МОСКВА, 24 июл — РИА Недвижимость. Решение о реновации жилья в российских регионах должно приниматься в зависимости от технического состояния каждого конкретного дома, заявила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" депутат Госдумы Галина Хованская.

Ранее Хованская рассказала о своих планах внести в осеннюю сессию Госдумы законопроект, позволяющий проводить реновацию жилья не только в Москве, но и в других субъектах РФ.

Хованская сообщила, что уже подготовила первую версию законопроекта. "Не до конца прописана только градостроительная часть", — уточнила она.

По словам Хованской, в документе будет предусмотрена возможность не только сноса стареющего дома, но и его реконструкции. Кроме того, по её словам, в законопроекте появятся нормы, позволяющие гражданам получать компенсацию за не проведённый в доме капремонт, запрещающие сносить дом, земельный участок вокруг которого не поставлен на кадастровый учёт, а также освобождающие граждан, получивших новые квартиры в рамках реновации, от платы за капремонт.

"Кроме того, в законопроект войдет и все самое лучшее из закона о реновации в Москве", — добавила депутат.

Как подчеркнула законодатель, в регионах России уже есть запрос на возможность проводить реновации. "Есть обращения из Петербурга, Башкортостана, от крымчан", — сказала Хованская.