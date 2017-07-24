В Совфеде не поддерживают ужесточение антитабачного законодательства

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказывается против дальнейшего ужесточения антитабачного законодательства.

"У нас и так жесткий антитабачный закон, который работает. Избыточное регулирование в этой сфере на федеральном уровне не нужно, на федеральном уровне этот закон нужно оставить пока в покое", — сказала спикер в понедельник на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать инициативу запретить курение около подъездов жилых домов.

Матвиенко пояснила, что муниципальные власти могли бы обсуждать введение подобных ограничений. "Если это так заботит муниципальные власти и население, надо дать им право принимать такие решения на муниципальном уровне", — считает сенатор.