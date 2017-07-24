КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Премьера РФ Дмитрия Медведева на выставке в Краснодаре заверили, что фестиваль "Футбольное лето" в 2018 году будет "безалкогольным" и семейным мероприятием.

Фестиваль "Футбольное лето" пройдёт в 33 городах РФ, которые не примут матчи ЧМ-2018 по футболу. Его гости будут смотреть матчи чемпионата на больших экранах.

Медведев ознакомился с выставкой, посвященной благоустройству российских городов, перед выступлением на партийном форуме "Городская среда". Выставка расположилась у входа в зал, где проходит пленарное заседание форума. На нескольких мультимедийных стендах, подготовленных АИЖК и КБ "Стрелка", представлена статистика, инфографика и краткий обзор программ развития городов.

На первом стенде — под названием "Зачем развивать города?" — приведена статистика городского населения РФ и подчеркнуто, что "мы живем в эпоху городов", а горожане — основа развития. Премьер осмотрел также стенд, посвященный инструментам оценки городской среды. В качестве примера Медведев ознакомился с данными по Краснодару — как этот город оценивается по таким критериям как озеленение, экологичность, безопасности и т.д.

У следующего стенда Медведев заслушал информацию о перспективах благоустройства моногородов.

Отдельный раздел выставки под названием "Наследие чемпионата" посвящен благоустройству городов РФ в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Также Медведев осмотрел стенд, рассказывающий о планах проведения фестиваля "Футбольное лето".

Премьеру рассказали, что в рамках этого фестиваля его гости смогут, в частности, посмотреть матчи чемпионата на больших экранах. Медведева заверили, что это будут безалкогольные мероприятия, причем рассчитанные больше не на фанатов, а на семейное времяпровождение. Глава кабмина положительно отозвался об этой идее.