WWF одобрил переход Москвы на электробусы

Собянин: через три года Москва полностью перейдет на электробусы. Архивное фото

Собянин: через три года Москва полностью перейдет на электробусы. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Переход на электробусы сделает воздух Москвы чище и станет примером для других российских городов, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как ранее сообщил глава Москвы Сергей Собянин, в столице через три года полностью откажутся от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы, конкурс на закупку которых состоится этой осенью.

"Поскольку в городе много пробок, то такое решение улучшит ситуацию с загрязнением воздуха в Москве, тем более что не все автобусы новые. Надеюсь, что вслед за Москвой потянутся другие города. После внедрения электротранспорта в столице будет понятно, сколько это стоит, будет отлажена зарядка автобусов в парке, при сильном морозе", – сказал Кокорин.

По его словам, переход на электротранспорт в условиях города очень разумен, потому что в парке ночью электробусы могут заряжаться, после чего днём выходить на маршрут.

"По сравнению с эпохой троллейбусов у нас теперь есть батареи, которые достаточно ёмкие и гораздо дешевле тех, что были десять лет назад", – добавил эксперт.