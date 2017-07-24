МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает оправданной инициативу включить в школьную программу уроков новейшей истории, в том числе, присоединение Крыма к России в 2014 году и введение западных санкций против РФ.

"Уже есть массированные попытки переписать историю. Если мы не изложим этих фактов правдиво и объективно, то эту нишу займут другие, которые стараются представить эти события совсем в другом ключе", — заявила она.

По мнению Матвиенко, российские дети вправе получать правдивую информацию о новейшей истории.