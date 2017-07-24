ПФР помог в реконструкции пансионата для пожилых в Ульяновской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей "Серебряный рассвет" открыт в поселке Языково Ульяновской области; в финансировании реконструкции здания принял участие Пенсионный фонд России, сообщает пресс-служба фонда.

"Восстановление объекта началось в 2015 году. Тогда же губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал соглашение с Пенсионным фондом РФ о выделении денежных средств для проведения реконструкции здания заброшенной больницы и перепрофилирования ее в пансионат для старшего поколения. За период проведения строительно-монтажных работ было выделено свыше 200 миллионов рублей, из которых более 95 миллионов рублей — средства областного бюджета", — говорится в сообщении.

В церемонии открытия пансионата приняли участие глава Ульяновской области, а также председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

"Проект очень важен, поскольку он не только обеспечивает социальное обслуживание граждан старшего возраста, но и предоставляет досуговые возможности. Ежегодно в бюджете мы предусматриваем средства на строительство и ремонт учреждений такого типа. Как правило, 10-11 регионов в год получают от нас такую поддержку. В следующем году объем этих средств увеличится, и я надеюсь, что мы будем еще больше помогать регионам, в том числе Ульяновской области", — сказал Дроздов.

Ежегодно более 200 человек в год смогут проходить в пансионате краткосрочный курс реабилитации. Каждый клиент сможет пройти не только медицинское обследование, но и получить курс социально-психологических услуг. В учреждении созданы комфортные условия, соответствующие всем санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. Предусмотрено как временное, так и постоянное проживание пожилых людей. Кроме того, помещение полностью оборудовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приём желающих будет осуществляться по направлениям органов социальной защиты населения с учётом медицинских показаний.