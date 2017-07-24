Медведев посетил краснодарский сквер "Дружба народов"

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, который прибыл в понедельник в Краснодар для участия в пленарном заседании форума партии, посвященного проблематике городской среды, осмотрел краснодарский сквер "Дружба народов".

Главе правительства рассказали о проведенных масштабных работах, выполненных в рамках краевой целевой программы "Краснодару — столичный облик". Сейчас в сквере размещена детская площадка, установлены новые памятники, построена спортивная площадка. Вдоль аллей расположены щиты для арт-выставок, где художники продают свои работы.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции сквера были начаты в 2011 году. Сметная стоимость работ по проекту составила чуть более 80 миллионов рублей. Во время осмотра сквера Медведев успел пообщаться и с отдыхавшими там горожанами. Один из них пожаловался на качество дорожного покрытия на улице Тургенева.

"Хотите незабываемые впечатления о городе Краснодаре? Попросите вас провезти по улице Тургенева… Каждый день ездим, это просто ужас. А если троллейбус — и убиться можно", — рассказал мужчина. Находившийся рядом мэр города Евгений Первышов в ответ пояснил, что улица поставлена в программу реконструкции, и в этом году начинается ее капитальный ремонт.

По его словам, в настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры, и после этого начнется двухгодичный ремонт. "Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит", — сказал Медведев.

Обратившийся к премьер-министру горожанин поблагодарил его за приезд. "Приезжайте чаще. Будет лучше, я думаю", — сказал мужчина.

Сквер имеет давнюю историю: это место оставили свободным еще при первоначальной застройке Екатеринодара в расчете на возведение каких-либо значительных объектов. В 1923 году здесь разобрали мостовую и начали строить пролетарский рабочий сад для отдыха, однако затем площадь превратилась в место физического развития рабочей молодежи — появилось футбольное поле, а затем и первый стадион.