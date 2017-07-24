Ивановские власти предложили вернуть пассажирское сообщение по Волге в ЦФО

ИВАНОВО, 24 июл — РИА Новости. Власти Ивановской области предлагают восстановить прерванное после распада Советского Союза пассажирское сообщение по Волге в центральной России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"С этой инициативой глава ивановского региона Павел Коньков выступил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, на котором обсуждались вопросы развития внутреннего и въездного туризма. Предложение по восстановлению водных пассажирских маршрутов по Волге внесено в протокольное решение по итогам заседания совета", — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава региона отметил рост интереса к водному туризму. Так, в прошлом году речным волжским маршрутом "Кинешма — Наволоки — Семигорье — Плёс — Кинешма" воспользовались более трех тысяч человек. Это в десять раз больше, чем в сезоне 2015 года. "Гости области проявляют большой интерес к Шуе, Палеху, особое внимание — волжским жемчужинам Плесу и Кинешме. Связь этих городов с одним из самых популярных турмаршрутов "Золотое кольцо" придаст новый импульс для его дальнейшего развития, поиска новых "точек притяжения" внутри "Золотого кольца", — приводит пресс-служба слова Конькова.

В ведомстве пояснили, что сегодня Ивановская область также — одна из наиболее успешных территорий по реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". По итогам 2016 года, общий объем турпотока в регион составил порядка 890 тысяч человек, за шесть лет он возрос более чем на четверть миллиона человек. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от деятельности организаций, связанных с туристическим бизнесом (гостиницы, рестораны, организации сферы отдыха и развлечений, культуры и спорта), в 2016 году составили 384,7 миллиона рублей.

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