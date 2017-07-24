В Минздраве рассказали, сколько денег необходимо для поддержки телемедицины

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сопровождение систем телемедицины потребует от федерального бюджета порядка 740 миллионов рублей ежегодно, заявил замминистра здравоохранения Владимир Костенников на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о телемедицине, который в частности предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно.

"На 2018 год те средства, которые заложены в государственном бюджете Российской Федерации — это 740 миллионов рублей. И мы предполагаем, что такого рода сумма будет нужна в федеральном бюджете ежегодно для поддержания развития этой системы", — сказал Костенников.

Ранее директор департамента информатизации Минздрава Елена Бойко сообщила, что от субъектов РФ введение телемедицины потребует от 100 до 300 миллионов рублей в год на сопровождение и развитие данных систем и инфраструктуры.

Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.