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Общество

Собянин рассказал о ходе строительства станции "Мичуринский проспект"

11:3924.07.2017
(обновлено: 12:07 24.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции Калининско-Солнцевской линии московского метро Мичуринский проспект. 24 июля 2017Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции Калининско-Солнцевской линии московского метро Мичуринский проспект. 24 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Строительство станции московского метро "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии вышло на финишную прямую. С вводом станции в начале следующего года метро в пешей доступности получат 600 тысяч жителей нескольких районов столицы. Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы вступаем в завершающую стадию строительства самой длинной ветки метро в Москве — 25 км. Первую часть мы закончили — от "Делового центра" до "Раменок" — она запущена и работает. До конца года будут завершены основные работы на строящемся участке от "Раменок" до "Рассказовки". Движение планируется открыть в первой половине 2018 года. Метро недалеко от дома получат 600 тысяч жителей Солнцево, Ново-Переделкино, Новой Москвы и районов вдоль Мичуринского проспекта. Здесь, на станции "Мичуринский проспект" завершено сооружение основных конструкций, идут отделочные работы", — сказал он.

В строительстве станции принимают участие около 600 человек. В настоящее время завершаются работы по разработке грунта, выносу инженерных коммуникаций и устройству основных конструкций станции. Строители приступили к архитектурной отделке.

Общая строительная готовность станции оценивается в 67%. В настоящее время полностью завершена проходка перегонных тоннелей в сторону станций "Очаково" и "Раменки".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин осматривает ход строительства станции Калининско-Солнцевской линии московского метро "Мичуринский проспект". 24 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин осматривает ход строительства станции Калининско-Солнцевской линии московского метро "Мичуринский проспект". 24 июля 2017

Ожидаемый пассажиропоток станции — 23 тысячи человек в час пик. В основном станцией будут пользоваться жители района Раменки, которым сейчас приходится тратить 15-30 минут, чтобы добраться до ближайшей станции метро.

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, в отделке станции используется гранит, глазурованная керамика, стекло, сталь, алюминий. Оформление будет выполнено в стилистике цветущего сада и связано с деятельностью биолога Ивана Мичурина, в честь которого названы и проспект, и новая станция. "Мичуринский проспект" станет первой полуподземной станцией московского метро — такое необычное решение предложили архитекторы проекта, чтобы обыграть особенности рельефа.

Одна из стен станций будет с панорамным остеклением с видом на прилегающую территорию. На контрфорсах этой стены разместится смотровая площадка в виде балкона: здесь можно будет полюбоваться видом на парк и реку Очаковку. В будущем со стороны панорамной стены появится пешеходная зона.

Станция строится на нечетной стороне Мичуринского проспекта в районе пересечения с улицей Удальцова. На четной стороне расположится входной павильон с турникетами, миновав который пассажиры пройдут по надземной пешеходной галерее до платформы. Расположение эскалаторов также будет необычным — их расположат в центре платформы.

 

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтроительство станции московского метро "Мичуринский проспект". 24 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Строительство станции московского метро "Мичуринский проспект". 24 июля 2017
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