Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" днем в понедельник совершил посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за плохого самочувствия пассажира.

"Самолет Boeing-777 совершил посадку в "Толмачево" по решению экипажа", — сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

В свою очередь, источник в авиационных кругах сообщил РИА Новости, что причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров самолета.

Boeing 777 — самый крупный в мире двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолёт, используется на авиамаршрутах большой протяженности.