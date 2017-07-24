В Свердловской области за полгода выявили 439 новых случаев ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Тестирование на ВИЧ за первое полугодие 2017 года в Свердловской области прошли 12,123 тысячи человек, выявлено 439 положительных результатов теста, сообщает в понедельник Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26,693 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.

"За шесть месяцев 2017 года в Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, Ирбите, Реже, Асбесте, Краснотурьинске, Североуральске, Верхней Пышме, Ревде, Белоярском, Заречном, Березовском, Полевском тестирование на ВИЧ прошли 12,123 тысячи человек, выявлено 439 положительных результатов теста", — говорится в сообщении.

Центр уточняет, что в этих городах с 2013 года медики совместно с администрацией городского округа, с партнерами активно развивают тестирование на ВИЧ, во многом являясь примером для других муниципалитетов. Муниципальные команды ежемесячно проводят уличные акции "Пройди тест на ВИЧ!", акции в торговых центрах, на предприятиях, на городских праздниках. Проходит тестирование в изоляторах временного содержания, в реабилитационных центрах.

"Их опыт организации и проведения тестирования на ВИЧ в муниципальном городе бесценен. Они сами выстраивали алгоритмы взаимодействия с партнерами, продумывали и проводили информационные кампании, все вместе преодолевали страх жителей перед тестированием на ВИЧ", — цитируются в сообщении слова заведующей отделом профилактики Свердловского областного центра СПИД Ольги Прохоровой.

Центр напоминает, что в Екатеринбурге узнать свой ВИЧ-статус с помощью быстрых тестов можно не только в мобильном пункте, который пять раз в месяц работает на улицах города, но и в Свердловском областном центре СПИД. Процедура проводится анонимно, бесплатно, безболезненно.