В Москве установят новые уличные фонари

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В течение года во всех столичных округах установят более трех тысяч дополнительных уличных фонарей со светодиодными светильниками. Они появятся во дворах, на спортивных и детских площадках, а также в пожарных проездах, сообщает официальный портал мэра Москвы.

В зависимости от места установки фонарные столбы будут иметь разную высоту — от пяти до девяти метров. Самые мощные и высокие поставят на спортивных площадках. Больше всего новых фонарей установят на западе и юге Москвы.

Кроме того, по программе "Моя улица" в центре города планируется установить новые опоры освещения, среди которых есть копии исторических фонарей. Места для них выбирали префектуры и управы, а также сами москвичи, которые оставляли обращения по поводу неисправного освещения на портале "Наш город".