В Бурятии и Забайкалье сняли режим чрезвычайной ситуации

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Режим ЧС снят в Бурятии после стабилизации лесопожарной обстановки, но доступ жителей в леса пока запрещен, сообщает региональное агентство лесного хозяйства. В Забайкалье из-за отсутствия пожаров отменены и режим ЧС, и особый противопожарный режим, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По информации бурятского лесного агентства, за сутки в регионе были обнаружено три новых очага возгорания в Бичурском, Кабанском и Кижингинском районах на общей площади менее пяти гектаров. Из них к началу ночи на понедельник два очага были оперативно локализованы, один продолжает действовать.

"Указом врио главы республики Бурятия снят режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный 13 июня 2017 года. Это связано со стабилизацией лесопожарной обстановки", — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что при этом в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий доступ жителей в лес.

"Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала два постановления, отменив режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный режим (ОПР), введенные 4 апреля и 30 марта соответственно", — сообщает забайкальское министерство природных ресурсов.

Краевая комиссия по предупреждению ЧС приняла решение отменить режимы в связи с отсутствием пожаров и зарегистрированных термоточек в регионе, а также в связи с установившимся низким классом пожарной опасности в крае. Ограничение пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств постановлением губернатора снято.