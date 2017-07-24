В Бурятии и Забайкалье сняли режим чрезвычайной ситуации

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Режим ЧС снят в Бурятии после стабилизации лесопожарной обстановки, но доступ жителей в леса пока запрещен, сообщает региональное агентство лесного хозяйства. В Забайкалье из-за отсутствия пожаров отменены и режим ЧС, и особый противопожарный режим, сообщает региональное министерство природных ресурсов.
"Указом врио главы республики Бурятия снят режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный 13 июня 2017 года. Это связано со стабилизацией лесопожарной обстановки", — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что при этом в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий доступ жителей в лес.
Краевая комиссия по предупреждению ЧС приняла решение отменить режимы в связи с отсутствием пожаров и зарегистрированных термоточек в регионе, а также в связи с установившимся низким классом пожарной опасности в крае. Ограничение пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств постановлением губернатора снято.