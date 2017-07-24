В Приморье после схода паводка восстановили сообщение с еще двумя селами

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Транспортное сообщение селами Линевичи и Кугуки в Приморье, прерванное из-за разлива реки, восстановлено после схода воды, сообщает краевой главк МЧС.

В пятницу в регионе прошли ливневые дожди с грозами, тогда синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел остались без автомобильного сообщения, его частично восстановили.

"В результате подъёма уровня воды в реке Раздольная в Уссурийском городском округе на участке автодороги местного значения №337 (Борисовка — Утёсное), у села Борисовка произошёл перелив воды через полотно дороги высотой до 50 сантиметров, протяженностью до двух километров… В настоящее время вода с полотна дороги сошла, транспортное сообщение осуществляется без ограничений", — говорится в сообщении.

По данным Сибирского регионального центра МЧС, аэромобильная группировка из 50 бойцов Амурского спасательного центра МЧС была командирована из Хабаровска в Уссурийск для помощи в ликвидации последствий подтоплений.

"Вода из подтопленного Уссурийска начинает уходить, возрастает объём аварийно-восстановительных работ. Бригады спасателей будут заняты на расчистке дорог и территории города от мусора, нанесённого потоками воды, будут организовывать переправы на затопленных территориях", — сообщает центр.