На Дальнем Востоке потушили пять лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Пятьдесят пожаров зарегистрировано на утро понедельника в пяти регионах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горели 55 лесных пожаров, из них 49 в республике Саха (Якутия). К утру понедельника ликвидировано пять лесных пожаров, продолжают гореть 50 очагов, а именно: 44 в Якутии, по два в Сахалинской области и в Хабаровском крае, по одному в Магаданской области и на Чукотке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали около 800 человек, почти 120 единиц техники, семь воздушных судов.