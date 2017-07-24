Осьминог-беглец из Приморского океанариума оказался самкой и отложил яйца

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Гигантский осьминог-беглец Хэнк из Приморского океанариума во Владивостоке оказался самкой и отложил яйца, сообщает океанариум. Теперь ему, скорее всего, предстоит погибнуть от истощения.

Пойманного 26 мая у острова Русский осьминога поселили в аквариум в научно-адаптационном корпусе океанариума. В тот же день 12-килограммовый осьминог сдернул крепление и сбежал из аквариума, в котором находился на карантине, но был пойман. Видео "гуляющего" осьминога распространилось в интернете. Осьминога назвали Хэнком в честь персонажа мультфильма "В поисках Дори". В конце июня его поселили с другими обитателями океанариума в главном корпусе.

"Выяснилось это, когда предполагаемый самец сделал кладку. Определить пол гигантского тихоокеанского осьминога крайне затруднительно. Тем более у столь крупного и сильного животного: оно просто свернется и не позволит этого сделать", — говорится в сообщении.

Головоногие моллюски, к которым относится и гигантский осьминог, моноцикличны — они размножаются один раз в жизни и обычно погибают.

По данным специалистов, вполне возможно, что икра Хэнка уже оплодотворена. У самок тихоокеанских осьминогов внутреннее оплодотворение, а спаривание происходит заранее.

"Специалисты сейчас особенно пристально наблюдают за Хэнком. Отложив яйца в вертикальном углублении своего аквариума, самка сутками охраняет кладку. Срок вызревания яиц в кладке составляет около четырех месяцев. Все это время животное практически ничего не ест и теряет очень большое количество энергии", — сообщает океанариум.