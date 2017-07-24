СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Международная олимпиада по математике (IMO), завершившаяся в Рио-де-Жанейро, была самой сложной в истории, заявил РИА Новости руководитель сборной команды России на олимпиаде, член консультативного совета IMO, доцент кафедры высшей математики МФТИ кандидат физико-математических наук Назар Агаханов.

Национальная сборная России завоевала одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали на 58-й IMO, которая проходила с 17 по 23 июля в Рио-де-Жанейро, заняв 11 место в общем зачете. Лучший результат среди российских школьников показал Михаил Иванов из Санкт-Петербурга, который завоевал золотую медаль и занял 14-е место в индивидуальном зачете. Серебро досталось Никите Добронравову (Новосибирск), Кириллу Тыщуку (Санкт-Петербург) и Георгию Вепреву (Ярославская область). Бронзовые награды увозят домой Тимофей Зайцев и Вадим Ретинский из Москвы.

"Олимпиада была самой сложной в истории. Поэтому была очень большая плотность результатов. Так, если бы один из участников (российской) команды решил одну задачу, то мы бы уже были на шестом месте", — рассказал Агаханов.

Сейчас школьники и руководители команды находятся в Дубае, откуда вылетят в Москву в понедельник. Сразу по приезду, добавил Агаханов, трое ребят из команды поедут в школу "Современной математики" в Дубне. Остальные участники отправятся домой.

В июне этого года кандидаты и члены национальной команды России по математике проводили установочные сборы в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Участниками мероприятия стали 23 школьника, из них шестеро представили страну в Рио-де-Жанейро.

Международная математическая олимпиада — это ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, проводится с 1959 года. Участники олимпиады-2017 решали шесть задач из области геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Победителем соревнований стала сборная Южной Кореи, все участники которой были отмечены золотыми медалями. Всего в них приняли участие 615 человек из 111 стран, говорится на официальном сайте IMO.