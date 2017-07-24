Песков не исключил, что Путин может посетить фестиваль молодежи и студентов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Посещение Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи в октябре может войти в планы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Известиям".

"С большой долей уверенности можно предположить, что да", — цитирует газета ответ Пескова на вопрос о возможности приезда Путина на ВФМС.

Пресс-секретарь ВФМС-2017 Антон Пашков сообщил, что организаторы мероприятия не располагают точной информацией о посещении фестиваля главой государства, но очень на это надеются. "Безусловно, мы понимаем загруженность графика президента. Однако если он найдет возможность посетить фестиваль, то мы будем очень рады этому", — отметил он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.