В ОП предложили провести международную смену для инвалидов в детском лагере

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая предложила провести первую международную инклюзивную (для детей с ограниченными возможностями здоровья) смену на базе одного из ведущих детских центров.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи. В "недетском разговоре" с президентом приняли участие более 800 детей из 66 регионов. Гурцкая в обращении начальнику Управления президента РФ по общественным проектам Сергею Новикову предложила сделать такие встречи регулярными.
Встреча с воспитанниками "Сириуса" в пятницу продлилась почти три часа. Среди тем, интересовавших школьников, были выборы и ситуация в экономике, поддержка молодых ученых и науки в целом, развитие технологий и образование, энергетическое будущее России и цензура в интернете.