В ОП предложили провести международную смену для инвалидов в детском лагере

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая предложила провести первую международную инклюзивную (для детей с ограниченными возможностями здоровья) смену на базе одного из ведущих детских центров.

В пятницу президент России Владимир Путин встретился с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи. В "недетском разговоре" с президентом приняли участие более 800 детей из 66 регионов. Гурцкая в обращении начальнику Управления президента РФ по общественным проектам Сергею Новикову предложила сделать такие встречи регулярными.

"Предлагаю сделать формат регулярным, чтобы его участниками становились дети из разных регионов и социальных групп. Прошу Вас рассмотреть возможность проведения подобной встречи с подростками, имеющими инвалидность, приурочив ее к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря… Полагаю, что было бы весьма символично организовать первую международную инклюзивную смену на базе одного из федеральных детских центров ("Артек", "Орленок", "Океан") в ноябре-декабре текущего года, где и провести подобный "недетский разговор" главы российского государства и детей, ограниченных по здоровью, но имеющих неограниченные таланты и способности", — говорится в обращении Гурцкой, текст которого предоставлен РИА Новости пресс-службой ОП РФ.

Встреча с воспитанниками "Сириуса" в пятницу продлилась почти три часа. Среди тем, интересовавших школьников, были выборы и ситуация в экономике, поддержка молодых ученых и науки в целом, развитие технологий и образование, энергетическое будущее России и цензура в интернете.