В Москве началось шествие "За свободный интернет"

Движение Левый блок на марше За свободный интернет в Москве. 23 июля 2017

Движение Левый блок на марше За свободный интернет в Москве. 23 июля 2017

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Москве стартовало шествие "За свободный интернет", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции "Марш за свободный интернет", заявленное количество участников — до 10 тысяч.

Участники акции собрались на Страстном бульваре и намерены пройти по бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. Обстановка на Страстном бульваре сейчас спокойная, полицейские и сотрудники Росгвардии наблюдают за участниками, выстроившись по маршруту следования.