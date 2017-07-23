Портал, посвященный добровольческому движению, открыт для широкой аудитории

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Портал, предоставляющий самую полную информацию о жизни добровольческого сообщества России, презентовали в воскресенье на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области; в ближайшее время проект планируется представить президенту РФ Владимиру Путину, заявил сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Метелев.

"Эта информационная платформа — открытая "бета" сейчас, там пока 13 тысяч человек (зарегистрировано — ред.)", — заявил Метелев, трансляция выступления которого велась на официальном канале форума в YouTube. Он отметил, что через пять дней этот портал планируется представить президенту РФ, выразив надежду, что "он эту историю одобрит".

По словам Метелева, на портале "Добровольцы России" можно найти информацию о волонтерских мероприятиях, проектах, организациях, возможностях обучения и развития. Также на портале будет отдельный раздел, посвященный корпоративному волонтерству.

Он также видит необходимость в формировании у региональных властей культуры правильного отношения к волонтерам, чтобы к ним относились не просто как к бесплатной рабочей силе. По словам члена ОП РФ, "вкручивать лампочки или просто держать стул для губернатора — это не волонтерство", и с таким отношением к представителям добровольческого движения "надо бороться".

Он также сообщил, что 28 июля в Общественной палате пройдут слушания, на которых совместно с представителями всех органов исполнительной власти будет обсуждаться концепция развития добровольчества и национальный план развития волонтерского движения в России до 2020 года, разработанный ранее при участии ОП РФ.