В Рязани стартовал клуб общения власти и активистов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Клуб общения для чиновников и активистов под эгидой Общественной палаты (ОП) РФ успешно стартовал в Рязани, этот опыт планируется использовать и в других регионах, сообщил в воскресенье секретарь ОП РФ Валерий Фадеев на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Создание клубов для общения гражданских активистов, чиновников и журналистов на базе региональных общественных палат Фадеев анонсировал в середине июля. Тогда он пояснил, что проектом предполагается сократить дистанцию и наладить эффективную коммуникацию между властью и общественностью. Секретарь ОП РФ также сообщал о необходимости "усиления региональных общественных палат", поскольку зачастую они "недостаточно автономны" и зависят от властей.

"Проект, который сейчас мы начали реализовывать в Рязани… Под эгидой Общественной палаты создаем большой клуб, он вовлекает в свое пространство всех активистов, которые есть в Рязани и в Рязанской области… На днях мы проводили большое заседание, пришел врио губернатора. Это было очень конструктивно, и многие впервые увидели, что, оказывается, такой большой начальник, как губернатор, может взаимодействовать в таком прямом режиме с общественностью по ключевым проблемам жизни региона. Мы будем тиражировать этот опыт", — сказал Фадеев, трансляция его выступления велась на официальном канале форума в YouTube.

Секретарь ОП отметил, что к работе этого клуба привлечены, в частности, оппозиционно настроенные активисты, которые также участвуют в обсуждении насущных проблем региона. Фадеев убежден, что "работа по вовлечению активистов" в этот процесс — это "настоящее развитие демократии".

"Есть представление, что демократия — это институт, это процедуры. Да, это так, но важнее всего, когда миллионы людей вовлекаются в обсуждение и решение проблем. Вот это главное для демократии, когда то, о чем думают люди, превращается в политическую повестку дня, когда их желания и стремления становятся фактом политики, фактом экономической политики, действиями властей", — сказал секретарь ОП РФ.