Минкультуры обсудит обучение детей двум музыкальным специальностям

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минкультуры вместе с экспертным сообществом планирует разработать механизм, позволяющий детям осваивать две музыкальные специальности одновременно, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на замдиректора департамента науки и образования Минкультуры Святослава Голубенко.

Ранее воспитанница детского центра "Сириус" в Сочи на встрече с президентом РФ рассказала, что успешно учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по двум специальностям — скрипка и фортепиано — и даже побеждала в крупных конкурсах по обоим направлениям. При этом она сообщила, что на бюджетной основе она учится только по специальности скрипка, а чтобы получить диплом и по фортепиано, ей необходимо оплатить полную стоимость обучения, хотя все предметы, за исключением специальности, одни и те же.

"Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль, и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования", — сказал Голубенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что этот вопрос поднимался в Центральной музыкальной школе в конце учебного года и решение фактически было найдено. По словам Голубенко, в подведомственных Минкультуры учреждениях уже есть опыт поддержки талантливых детей, которые осваивают две специальности одновременно, в частности, так происходит в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории. Фактически учреждение устанавливает перезачет повторяющихся дисциплин, а плата за обучение по второй специальности является символической.

По мнению замдиректора департамента, вопрос можно решить посредством предоставления в музыкальных училищах специального гранта для обучения. Талантливых детей при этом должна отбирать специально созданная экспертная комиссия.

"Мы должны определить механизм выделения гранта и перечень федеральных образовательных учреждений, гарантирующих качество подготовки ребенка по двум специальностям", — пояснил он.

Директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий подчеркнул, что решение в случае со студенткой, задавшей вопрос Путину, будет найдено. Возможно, она получит грант или персональную стипендию, чтобы оплачивать уроки по второй специальности.