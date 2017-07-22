В Пулково открылась фотовыставка "Ингушетия - край башен и легенд"

МАГАС, 22 июл — РИА Новости. Адам Буражев. Руководство ингушского комитета по туризму организовало в зале ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта Пулково фотовыставку, которая знакомит пассажиров с пейзажными фотографиями и природными объектами Ингушетии, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь турведомства Марем Оздоева.

"В течение месяца пассажиры, вылетающие из Санкт-Петербурга по всем российским и международным рейсам, могут ознакомиться с яркой выставкой "Ингушетия — край башен и легенд". Передвижная выставка путешествует по регионам России и призвана популяризировать туристические особенности Республики Ингушетия. На фотовыставке представлено более 25 работ с изображением горной Ингушетии и замковых комплексов, в создании которых приняли участие, как профессиональные фотографы, так и любители", — сказала Оздоева.

По ее словам, экспозиция дополнена информационными материалами на английском,русском и китайском языках. По ее словам, следующее открытие фотовыставок состоится в международных аэропортах городов: Сочи, Новосибирск, Минеральные Воды и Уфа.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы Ингушетии Мадина Галаева, в Госдуме и Совете Федерации в этом году также откроют передвижную фотовыставку, приуроченную к 25 годовщине образования региона.

"Там представят уникальную коллекцию фотографий главных достопримечательностей равнинной части республики и архитектурно-исторических комплексов, сохранившихся в горах. Соответствующее поручение об организации экспозиции озвучил глава республики в ходе заседания президиума правительства Ингушетии", — отметила она.

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