В Коктебеле пройдет битва крымских и кубанских вин

КОКТЕБЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Битва между крымскими и кубанскими винами пройдет в рамках первого международного винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле, сообщил РИА Новости директор фестиваля Константин Мешков.

"В воскресенье состоится битва вин Крыма против вин Кубани", — сказал Мешков.

По его словам, победитель определится методом слепой дегустации. "В формате футбольного матча выбирается от каждой стороны по 11 одинаковых сортовых вин. После методом слепой дегустации — пробуют и голосуют. После этого высвечивается, кто победил. Таким образом определяется, чье вино в данной категории сильнее", — сказал Мешков.

Фестиваль открылся 21 июля и продлится три дня. Он объединил 17 винодельческих предприятий из Республики Крым, Севастополя, Ставропольского, Краснодарского края и Абхазии.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>