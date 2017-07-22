Тигрица Уссури и козел Тур поселились в вольере Тимура и Амура
19:3322.07.2017
(обновлено: 19:42 22.07.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Тигрицу Уссури — невесту известного тигра Амура — поселили в Приморском сафари-парке вместе с козлом Туром в том вольере, где жила прославившаяся в 2015 году пара – козел Тимур и тигр Амур, сообщается на сайте парка.
Ранее сообщалось, что козла Тура подселили в вольер к тигрице Уссури. Тогда директор парка Дмитрий Мезенцев не рассказал о причинах и сроках подселения козла к тигрице, решив сохранить интригу.
"Тигрица Уссури и козёл Тур заняли апартаменты Амура и Тимура", — сообщает сафари-парк. Там же опубликовано видео совместной жизни животных. Тигрица прогуливается по вольеру, лежит в бывшем убежище Амура, а козел гуляет и лежит неподалеку.
Молодую тигрицу Уссури, родившуюся 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка, привезли в приморский сафари-парк в качестве невесты для тигра Амура. В 2016 году у хищников родился тигренок Шерхан. Уссури его и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.
Каждый день своего пребывания Тимур проведет с пользой не только для себя, но и для всех посетителей ВДНХ. Мастер-классы по здоровому питанию и садоводству, вечеринки, конкурсы на самый лучший портрет Тимура, познавательные лекции о сородичах Тимура от зоологов — все это станет доступным для москвичей и гостей столицы.
За время своего пребывания парнокопытный гость пообщается с москвичами и посетителями ВДНХ, познакомится с обитателями "фермы", отдохнет на свежем воздухе и наберется сил перед возвращением в Приморский сафари-парк.
История необычной дружбы козла Тимура и тигра Амура в Приморском сафари-парке началась в ноябре прошлого года, когда парнокопытное привели в вольер хищника на съедение. Однако козел смог дать отпор тигру, и животные начали проводить время вместе на одной территории. За их совместным бытом можно было наблюдать в режиме онлайн — в вольере специально установили веб-камеры.
В конце января 2015 года закадычные друзья поссорились — тигр потрепал козла из-за его навязчивого и беспардонного поведения. Рана оказалась достаточно серьезной, и в конце апреля Тимур приехал из Приморского сафари-парка на лечение в Московскую академию ветеринарной медицины имени Скрябина.
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