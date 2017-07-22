Калининградский аэропорт принял первых пассажиров в новой части терминала

КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" принял первых пассажиров в новой построенной части терминала, сообщила журналистам помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

"Новая часть пассажирского терминала аэропорта "Храброво" открылась в субботу. В терминале начали обслуживать прилетающих внутренними рейсами пассажиров. Практически одновременно было обслужено четыре рейса. На выдаче багажа работали две новые багажные карусели. Все пассажиры получили свой багаж без задержек", — сказала представитель аэропорта.

Она отметила, что обслуживание вылетающих пассажиров, регистрация на рейсы, прохождение предполетных процедур, выдача багажа прилетающим пассажирам международных рейсов пока временно осуществляется в старом действующем терминале.

АО "Аэропорт "Храброво" получило заключение Ростехнадзора о соответствии здания нового пассажирского терминала требованиям технических регламентов и проектной документации. Постепенно все прибывающие внутренние рейсы будут переводиться в новую часть терминала. Зона международных рейсов заработает после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб.

Работы по реконструкции в калининградском аэропорту "Храброво" ведутся с 2013 года по двум направлениям: аэродромные объекты реконструируются за федеральные средства, аэровокзальный комплекс строится за счет инвестора. Сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвигались несколько раз. В июле-ноябре 2016 года произошла смена акционеров аэропорта. Новым владельцем комплекса стал холдинг "Новапорт" Романа Троценко. Ожидается, что полностью реконструкция аэровокзального комплекса завершится к чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько игр которого пройдет в Калининграде.

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