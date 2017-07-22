Воспитанники "Сириуса" пообщались в прямом эфире с космонавтом на МКС

СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Воспитанники образовательного центра "Сириус" в Сочи в прямом эфире задали свои вопросы космонавту Федору Юрчихину, который работает на Международной космической станции (МКС).

В этот раз "Космический урок" проходил сразу на двух площадках: в образовательном центре "Сириус" в Сочи и в Томске, на базе Научной библиотеки Томского государственного педагогического университета. Во время мероприятия ребята в обоих городах вышли на прямую связь с МКС и Центром управления полетами (ЦУП) и задали вопросы космонавту Роскосмоса Федору Юрчихину, который сейчас работает на МКС. Школьников интересовало, какие научные эксперименты проводятся на космической станции, приходилось ли космонавту встречать НЛО и что необычного происходит во время полета.

"Самое необычное — это когда видишь нашу планету Земля в иллюминаторе. Конечно, мне иногда хочется просто налить чай в кружку и поставить ее на стол. Но и от гравитации я бы не отказался, так как она дает человеку некоторые преимущества: можно делать то, что в обычном физическом состоянии затруднительно", — ответил ребятам космонавт.

Инициатором, разработчиком теоретической и практической части мероприятия выступила Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", которая в рамках космической смены в "Сириусе" реализует свою образовательную программу по созданию макета Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК).

"Для нас это не игра, это работа. И мы это делаем для того, чтобы проросли дети, проросли идеи, чтобы это все было оценено и реализовано", — рассказал журналистам генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

Образовательный центр "Сириус" в Сочи был создан в 2014 году на базе олимпийских объектов образовательным фондом "Талант и успех". По словам руководителя фонда Елены Шмелевой, проекты, которые ребята сегодня подготовили в научном парке "Сириуса", говорят о том, что он развивается как центр развития технологий и внедрения их в российские сегменты приоритетных исследований и разработок.

"Для нас это принципиально важно, потому что здесь ребята в своем исследовании включаются в реальные научные коллективы. Теперь самое главное — ставить им дальше задачи, реальные и с опережением. Мы надеемся, что в следующем году мы будем работать как площадка по постановке этих задач", — сообщила Шмелева.

Свои проекты, созданные в "Сириусе", ребята представили на суд авторитетных экспертов. В числе творений школьников — спутник для изучения космических частиц CubeSat, лунная оранжерея, стенд лунного взлетно-посадочного модуля. Многие из проектов специалисты оценили как вполне реализуемые после ряда доработок. На прощание в подарок талантливым детям Владимир Солнцев вручил "Сириусу" пять сертификатов на посещение космодрома Байконур.