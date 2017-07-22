В нескольких районах Петербурга прошел град

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу прошел не только ливень, но и град, сообщают пользователи в социальной сети "ВКонтакте".

"В центре города град! Июль, что же ты делаешь?!", — сообщается в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в соцсети.

"Сильный град в московском районе. Улицы устланы градинами размером с крупную черешню", — сообщается в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователи также размещают фото и видео районов города, где прошли ливни с градом.

"Вот так после летнего града выглядит улица Коли Томчака и другие улицы Московского района — на дорогах потоп, пешеходам не позавидуешь", — пишет один из пользователей.

В настоящее время в Петербурге около 19 градусов тепла.