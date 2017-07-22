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Общество

"Я Овца". Астрологическая дискриминация мешает китайцам создавать семьи

16:3922.07.2017
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© AFP 2017 / Philippe LopezЖенщина фотографируется на фоне овецЖенщина фотографируется на фоне овец
© AFP 2017 / Philippe Lopez

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Китайцы, рожденные в 1991-м и 1979-м — год Овцы по восточному гороскопу, — жалуются на дискриминацию: их не берут в мужья и жены из-за суеверий, сообщает британский Independent. 

Свахи против

Согласно распространенному китайскому обычаю, в семьях традиционного уклада родители собирают своеобразное досье на потенциальных женихов или невест для своих детей. Они встречаются в парках Пекина со свахами, чтобы заранее выяснить: все ли в роду будущей семьи – коммунисты, работают ли они в центре столицы, насколько они умны. Услуга свахи – один из обязательных брачных ритуалов, традиция которых насчитывает не одно тысячелетие.

Предсказательница будещего
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Традиционным обрядом после анализа всех пунктов досье является проверка астрологической совместимости будущей пары. Кандидат в супруги может быть идеальным, однако, если ему не повезло родиться в год Овцы, его семейное счастье находится под угрозой: свахи и прорицатели будут настаивать на том, чтобы не вступать с ним в брак, сообщает Independent. 

На дискриминацию пожаловался жених по имени Пенг Шунли: родители невесты отклонили его предложение руки и сердца из-за того, что он рожден в 1991 году. Это не единичный случай: на одиночество и невозможность построить серьезные отношения из-за зодиакальных предрассудков не раз сетовали пользователи китайской сети Weibo.

© AP Photo / Heng SinithКамбоджийцы китайского происхождения выполняют танец дракона перед Королевским дворцом в Пномпене
© AP Photo / Heng Sinith
Камбоджийцы китайского происхождения выполняют танец дракона перед Королевским дворцом в Пномпене

Несчастливый знак

Согласно китайской астрологии, год Овцы считается несчастливым. Одно из объяснений суеверия – уникальное строение глаз животного: при ярком солнечном свете его горизонтальные зрачки максимально сужаются, чтобы овца могла видеть траву, но при этом возникает эффект "мертвых глаз", который ассоциируется с чем-то зловещим, поясняет китайский портал. 

По словам астролога Джорджа Тана, система знаков Зодиака играет важную роль в культуре и обществе Китая.

"Миллионы людей следуют их значениям в своей жизни, чтобы им сопутствовала удача. Астрологическая совместимость является основой для построения отношений с окружающими". 

Знаки Зодиака проверяют и при приеме на работу. Так, газета Bandao Morning News, сообщала о казусе в провинции Ляонин, когда выпускнице колледжа Ху Джимин отказали в получении должности в туристическом агентстве, потому что она по гороскопу Лев: "Мы ищем только Весов, Близнецов и Водолеев", говорилось в ответном письме. Работодатели действительно обращают внимание на знак Зодиака, заявила South China Morning Post финансовый менеджер Сидни Вен. "Это может стать решающим критерием, но мы судим о кандидате не только по нему", добавила она.

© AP Photo / Joshua PaulМальчик бежит в храм под традиционными китайскими фонариками в Куала-Лумпуре
© AP Photo / Joshua Paul
Мальчик бежит в храм под традиционными китайскими фонариками в Куала-Лумпуре

Экономика сильнее традиций

Несмотря на то, что традиционные ценности в китайском обществе до сих пор имеют вес, молодые люди все чаще выбирают новые формы оформления брака: так, например, в 2008 году появился феномен "голых свадьб" – бракосочетания без колец, церемонии, медового месяца и обязательных со стороны жениха машины и квартиры. Это стало протестом не столько культурной традиции, сколько финансовым ожиданиям: за последние 30 лет, по данным, Financial Times, средняя стоимость ритуала увеличилась в четыре тысячи раз.

Вид на Пекин. Архивное фото
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Также стал известен феномен "брака на выходные", когда супруги живут отдельно и встречаются только в конце рабочей недели, что также обусловлено экономическими причинами.

Политика "одна семья, один ребенок", проводившаяся в Китае с 1979 года, привела к гендерному дисбалансу: сегодня на 100 женщин приходится 116 мужчин. По официальным прогнозам, к 2020 году без пары останутся по меньшей мере 30 миллионов китайцев репродуктивного возраста.

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