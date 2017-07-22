Аппарат Кузнецовой и ФСИН займутся реабилитацией детей-преступников

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Государство должно сделать все, чтобы несовершеннолетние преступники не вернулись вновь в места лишения свободы, аппарат детского омбудсмена совместно в ФСИН готов вести работу в этом направлении, сообщила в субботу уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

"Как бы мы ни старались, выбор всегда за этим молодым человеком, но конечно, со стороны государства нужно создавать все условия, чтобы эти мальчишки и девчонки не возвращались больше в эти стены. И мы сейчас с УФСИН заключили договор, соглашение, мы ведем эту тему очень плотно, поэтому я думаю, что совместными усилиями эту тему с молодыми ребятами, которые по той или иной причине оказались там, нужно решать", — сказала Кузнецова, трансляция ее выступления велась на официальном канале форума в YouTube

При этом она выделила еще одну проблему — борьбу с той идеологией и теми ценностями, которые "порой выходят за границы решетки", в частности, к ним детский омбудсмен отнесла деструктивный контент в интернете.