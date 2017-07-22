В России разрабатывают меры для борьбы против попрошаек с "больными детьми"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что ее аппарат намерен предложить свои меры по борьбе с мошенниками, которые собирают на улицах деньги на лечение якобы больных детей, поскольку их действия подрывают доверие к благотворительности.

Об этом детский омбудсмен заявила в субботу на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области.

"Это очень серьезная тема. Во-первых, потому, что она подрывает доверие к благотворительности вообще… Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить", — обратилась Кузнецова к участникам мероприятия, трансляция ее выступления велась на официальном Youtube-канале форума.

По словам омбудсмена, она "хотела добраться до правды" и лично общалась с "заплаканными женщинами", собирающими на улице деньги на лечение якобы тяжело больных детей, при этом контактов врача или клиники они давать не хотели. Впоследствии же выяснялось, что они просто гастролировали из региона в регион с одной и той же историей.

Кузнецова также сообщила, что ей постоянно присылают фотографии несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством на улицах. Омбудсмен считает, что это явление "нужно искоренять", поскольку оно вредит самим детям, которых используют для заработка взрослые, подрывая их веру в "в жизнь, в правду, в честность, в ценности".