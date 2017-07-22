Кузнецова рассказала о взаимодействии с Западом в сфере защиты прав детей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова видит необходимость в разработке системных инструментов взаимодействия с другими странами в сфере защиты прав детей, чтобы не приходилось решать каждую проблему "в ручном режиме".

"Мы должны создать все условия, чтобы в случае чего — не дай бог, нарушение прав наших граждан, особенно детей, — иметь инструменты влияния на эту ситуацию… Эти инструменты нужны, и нужно, чтобы они были системными, чтобы каждый раз с каждой бедой нам не приходилось в ручном режиме работать", — заявила Кузнецова на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области, трансляция ее выступления велась на официальном канале форума в YouTube.

Омбудсмен напомнила, что сразу после назначения на этот пост она столкнулась с проблемой изъятия детей у российских граждан в Финляндии, решение вопроса осложнялось тем, что не было никакого инструмента или договора, в рамках которого можно было бы действовать.

Детский омбудсмен отметила, что сегодня работа по созданию этих системных мер ведется — существуют договоренности с Италией, Словакией, работает совместная российско-французская комиссия, на которой "разбираются сложные случаи", в том числе и касающиеся разводов и дальнейшей судьбы детей.

Кузнецова также заявила, что Россия не планирует двигаться по западному варианту ювенальной юстиции, известного распространенной практикой изъятия детей из семьи. "По этому примеру мы точно не идем, мы точно идем своим путем", — ответила Кузнецова на вопрос участников форума о перспективах развития системы ювенальной юстиции в России.

"Задача государства — это защита семьи, семьи как таковой, без перекосов, без перегибов в сторону чьих-то интересов", — убеждена омбудсмен.