В Москве 23 июля из-за "Марша за свободный интернет" ограничат движение

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с массовыми мероприятиями 23 июля, сообщает столичный главк МВД.

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"В связи с проведением в городе массовых мероприятий будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного, 23 июля 2017 года с 11.00 до 16.00 по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также по проспекту Академика Сахарова от Тургеневской площади до улиц Садовая-Спасская и Большая Лубянка", — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции "Марш за свободный интернет", заявленное количество участников – до 10 тысяч. Шествие пройдет по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.