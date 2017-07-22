В Москве 23 июля из-за "Марша за свободный интернет" ограничат движение

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с массовыми мероприятиями 23 июля, сообщает столичный главк МВД.
17.3%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
60%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
22.7%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции "Марш за свободный интернет", заявленное количество участников – до 10 тысяч. Шествие пройдет по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.