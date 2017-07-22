Участники ралли станут гостями фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. 23 июля участники ГУМ-авторалли станут гостями площадки фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" на Новом Арбате, сообщает mos.ru.

100-километровый маршрут ГУМ-авторалли пройдет по историческим местам столицы от Красной площади до Нового Арбата. В этом году в гонке примут участие 114 экипажей, а соревнование пройдет в двух зачетах: основном и любительском для звезд и гостей.

Среди участников — известные деятели искусства, спорта, бизнеса и политики, неравнодушные к ретроавтомобилям: Сергей Шакуров, Максим Матвеев, Анастасия Заворотнюк, Арнольд и Аскольд Запашные, Оксана Акиньшина, Лиза Арзамасова, Влад Топалов, Полина Аскера и другие.

Заезд стартует в 12.00 на Красной площади и финиширует на Новом Арбате примерно в 17.30. В 20.00 будут объявлены результаты соревнования. В ожидании результатов гонщики примут участие в посадке цветов и сварят вишневое варенье.

Из-за заезда 23 июля с 02.00 до 16.00 и 24 июля с 01.00 до 05.00 ограничат движение по Ильинке на участке от Старой до Красной площади, а 23 июля с 02.00 до 15.00 — в Ветошном переулке. Во время самого автопробега его участники поедут в общем потоке, перекрывать улицы не потребуется.

Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" проходит в столице с 20 июля по 6 августа. На площадках по всему городу можно полюбоваться необычными цветочными композициями, попробовать оригинальные сорта мороженого, варенья и других лакомств, посетить концерты и мастер-классы.