Кузнецова выступает за правовое просвещение детей в сиротских учреждениях

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступает за организацию правового просвещения детей в сиротских учреждениях, помочь в этом, по мнению омбудсмена, может внедрение практики наставничества.

Об этом детский омбудсмен заявила в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области.

"Очень важно говорить об этом именно в сиротских учреждениях с самого начала — обучить и говорить, что ты можешь, что тебе положено, на что ты имеешь право, а что ты должен… Я думаю, что в рамках проекта наставничества можно о многом поговорить — и он на самом деле может спасти и семьи и детей", — сказала Кузнецова, трансляция ее выступления велась на официальном Youtube-канале форума.

По ее словам, она знает ситуации, когда молодые матери-сироты отказывались от своих детей, не зная, на какую помощь они могут рассчитывать и какие права у них есть, и впоследствии раскаивались в своих действиях.

Проект "Наставничество" презентовали в Ижевске в начале июня. Основная цель программы — создание эффективной системы поддержки подростков, совершивших противоправные действия и находящихся в трудной жизненной ситуации, в их усилиях по конструктивному изменению своей жизни. По словам Кузнецовой, после пилотного региона Удмуртии проект распространится на другие субъекты РФ.