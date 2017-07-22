23 июля изменятся некоторые маршруты автобусов в центре Москвы

Автобус на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото

Автобус на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. 23 июля в связи с проведением шествия изменятся маршруты наземного транспорта, курсирующего по центру столицы, сообщает mos.ru.

С 09.30 изменятся маршруты автобусов А, М10 и №15. Автобусы маршрута А будут следовать от стадиона "Лужники" до Никитских ворот, М10 — от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", маршрут №15 — от остановки "ВДНХ (южная)" до станции метро "Достоевская".

Также от остановки "ВДНХ (южная)" до станции метро "Достоевская" с 11.30 будут курсировать автобусы Т13.

С 12.00 автобус М9 будет ходить от станции метро "Владыкино" до Капельского переулка, автобус №24 — от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади, автобус №38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади.

Все изменения на маршрутах будут действовать до окончания мероприятия.